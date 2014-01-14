أمل جديد للتخلص من معاناة الصداع النصفى

أظهرت دراسة جديدة أن دواء "كانديسارتان" يماثل فى فعاليته دواء "بروبرانولول" الذى يشيع وصفه لعلاج الصداع النصفى.

وذكر موقع "ساينس ديلى" المعنى بشئون العلم، أنه وفقا للدراسة التى أجراها مستشفى سان أولافس فى تروندهايم بالنرويج والجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، توصل الباحثون إلى أن "كانديسارتان" ربما ينجح مع المرضى الذين لا يشعرون بأى تحسن لدى تناولهم دواء "بروبرانولول".

ويقول البروفيسور لارس ستفنر رئيس المركز الوطنى النرويجى للصداع والذى قاد فريق الدراسة "هذا يمنح الأطباء المزيد من الاحتمالات وبذلك يمكن لنا أن نساعد المزيد من الناس".

فإذا لم ينجح دواء، قد ينجح آخر، كما أن الآثار الجانبية يمكن أن تتفاوت من مريض إلى آخر.

يذكر أن كثيرا من الأطباء يصفون دواء "كانديسارتان" يصفه بالفعل الكثير من الأطباء كعلاج وقائى، لكن دراسة الجامعة الوطنية النرويجية للعلوم والتكنولوجيا تقدم الإثبات على نجاح الدواء بالفعل.

ويعتقد أن الصداع النصفى يصيب حوالى مليار شخص فى أنحاء العالم، وهناك 12 فى المائة من سكان النرويج يعانون منه، أى أكثر من 500 ألف شخص.

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