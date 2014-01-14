"الميكروأكتيفتى" أحدث طريقة لتقليل الوزن

تعد السمنة من الأمراض الخطيرة التى تهاجم أكثر من ثلث سكان العالم، ومع ازدياد مضاعفات تلك المشكلة، تزايد اهتمام العلماء فى البحث عن طرق جديدة لتخلص من هذه المشكلة، حيث تقول الدكتورة أسماء الطنانى أخصائية العلاج الطبيعى، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة إن هناك عددا كبيرا من البشر يعيشون تحت وطئة الحياة الرغدة والتى تسمى sedentary life.

وأضافت الطنانى أن تلك الحياة هى التى نستخدم فيها السيارات عوضا عن المشى، والمصاعد الكهربية عوضاً عن صعود السلالم، وريموت التليفزيون عوضاً عن القيام وتقليب القنوات، وغيرها من الوسائل المريحة كالهاتف المحمول، والكمبيوتر، وإحلال الآلة مكان الإنسان فى الكثير من الصناعات.

وأشارت الطنانى أن هناك طرقا لتقليل الوزن التى توازى هذه الحياة الرغدة التى سيطرت على عدد كبير من البشر، ووضعوا أنواع من الرياضات البسيطة جدا تسمى ميكروأكتيفيتى microactivity وهى تعنى عمل تمرينات بسيطة، تعويضية تتراكم وتؤدى إلى خفض الوزن والتحرر قليلاً من الحياة الرغدة ذات المساوئ المختلفة على الصحة.

وتابعت الطنانى أن الحياة الرغدة دون ممارسة رياضة ولو بسيطة تؤدى إلى السمنة وأمراض القلب وأمراض الشرايين ومرض السكر وغيرها من الأمراض الخطيرة.

وأشارت الطنانى أن الميكروأكتيفتى التى تعمل على تخفض من السعرات الحرارية بالجسم وهى، اصعد السلم بدلا من استخدام المصعد، قم بركن السيارة بعيداً عن مقر العمل بحيث تسير بضع خطوات لتحريك الدورة الدموية فى الجسم، قم بتغيير قنوات التليفزيون إن أمكن بيديك بدلاً من الريموت، قم بالوقوف أثناء الحديث فى الهاتف بدلاً من الجلوس.

ونصحت الطنابى بضرورة التحرك كل نصف ساعة بدلا من الوقوف أو الجلوس على الكمبيوتر ثم عد بعد ذلك، مضيفة أن هذه الأفعال البسيطة تتراكم فائدتها وتخفض الوزن، وهذا بالطبع مع السير على نظام غذائى طبى صحيح.

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