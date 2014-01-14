أخبار عاجلة

مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

"الصحة": 8 وفيات و21 مصاباً حصيلة عنف "الإخوان" خلال الاستفتاء

Google+ Print
"الصحة": 8 وفيات و21 مصاباً حصيلة عنف "الإخوان" خلال الاستفتاء "الصحة": 8 وفيات و21 مصاباً حصيلة عنف "الإخوان" خلال الاستفتاء

كتب : طارق عبد العزيز منذ 33 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 21 آخرين في أعمال عنف اندلعت في محافظات الإسكندرية وبني سويف والمنوفية وقنا والمنيا والدقهلية والغربية والبحيرة وكفرالشيخ والجيزة وسوهاج والقاهرة.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها أمس، أن خمس حالات وفاة من إجمالي الوفيات كانت جنائية في محافظتَي سوهاج وبني سويف، في حين أن ثلاثاً منها كانت طبيعية وتركزت الوفيات بمحافظات سوهاج بواقع أربع حالات وفاة، وبني سويف حالة واحدة، وحالتين بالقاهرة، وحالة بالجيزة.

فيما تراوحت حالات الإصابة بين الإغماء واختناق وغيبوبة سكر وحالة كسر بالقدم اليمنى واشتباه كسر بأصابع اليد والتهاب بالعصب الخامس وارتفاع بدرجة الحرارة وحالتي إصابات بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى خمس إصابات جنائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق :التحالف الدولي ضد داعش لم يحقق أهدافه في القضاء على التنظيم

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق :التحالف الدولي ضد داعش لم يحقق أهدافه في القضاء على التنظيم

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي"

تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي"

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي