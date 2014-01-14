"الصحة": 8 وفيات و21 مصاباً حصيلة عنف "الإخوان" خلال الاستفتاء

كتب : طارق عبد العزيز منذ 33 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 21 آخرين في أعمال عنف اندلعت في محافظات الإسكندرية وبني سويف والمنوفية وقنا والمنيا والدقهلية والغربية والبحيرة وكفرالشيخ والجيزة وسوهاج والقاهرة.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها أمس، أن خمس حالات وفاة من إجمالي الوفيات كانت جنائية في محافظتَي سوهاج وبني سويف، في حين أن ثلاثاً منها كانت طبيعية وتركزت الوفيات بمحافظات سوهاج بواقع أربع حالات وفاة، وبني سويف حالة واحدة، وحالتين بالقاهرة، وحالة بالجيزة.

فيما تراوحت حالات الإصابة بين الإغماء واختناق وغيبوبة سكر وحالة كسر بالقدم اليمنى واشتباه كسر بأصابع اليد والتهاب بالعصب الخامس وارتفاع بدرجة الحرارة وحالتي إصابات بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى خمس إصابات جنائية.