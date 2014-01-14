5 نصائح لأناقتك من المدونة وخبيرة المظهر Chriselle Lim

بدأت Chriselle Lim كمنسقة أزياء حتى أنشأت مدونتها الخاصة، بالإضافة إلى قناة على "يوتيوب" تعرض فيها نصائحها المختلفة لتنسيق الملابس وأناقة المظهر. اشتهرت Chriselle برشاقتها وستايلها العصري الأنيق حتى انتشرت صورها في مواقع التواصل الاجتماعي، وحضرت العديد من عروض الأزياء المختلفة هذا العام.

جمعنا لك في هذا الموضوع5نصائح من خبيرة المظهر وأنيقة الستريت ستايل لتحصلي على الإطلالة المثالية:

١- اعرفي شكل جسمك

لكل شكل جسم جاذبية خاصة به، ولتحصلي على الإطلالة المثالية عليك أن تعرفي شكل جسمك، وتركزي على نقاط جاذبيتك، ويجب أن تعرفي عند تحديد شكل جسمك بأن شكل الجسم لا يتأثر بالوزن أو الحجم.

٢- ابدئي بالقطع الكلاسيكية

قد تجد معظم الفتيات صعوبة في تنسيق الأزياء، لذلك تنصح Chriselle باقتناء القطع الكلاسيكية الحيادية أولاً، فهي بسيطة عند تنسيقها مع قطع أخرى، بالإضافة إلى أنها أنيقة وعملية، ويمكنك ارتداؤها في عدة تنسيقات مختلفة.

٣- ادمجي الخامات والطبعات

عرفتChriselle بتنسيقاتها الجريئة، وتنصح متابعاتها دائماً بتنسيق الطبعات والخامات المختلفة في اللوك نفسه، وعند ارتداء طبقات مختلفة من الأزياء ابدئي بالخامة الأخف، أما بالنسبة للطبعات فتقولChriselle : "إن المفتاح لفعل ذلك بدون أن تبدو إطلالتك مزدحمة هو تنسيق طبعتين مختلفتين بنفس الألوان".

٤- لا تستهيني بالإكسسوارات

قد تختفي معالم الجسم مع ارتداء الملابس الواسعة وذات الأقمشة السميكة، لذلك تنصحك Chriselle بإضافة الحزام إلى إطلالتك لتعيدي لها التوازن.

٥- ارتدي نفس القطعة بأشكال مختلفة

يمكن أن تشاهدي في الصور أعلاه كيف تحرص الجميلة Chriselle على تنسيق نفس القطعة بإطلالات مختلفة كل مرة، فهذه الطريقة توفر عليك الكثير من الوقت والمال.

نسقي إطلالاتك على طريقة خبيرة المظهر Chriselle Lim.

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