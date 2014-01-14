5 أحزمة ضرورية في خزانتك

يعتبر الحزام من الإكسسوارات المجمّلة لإطلالة المرأة. فهو يسلّط الضوء على خصرها بطريقة جذابة، ويمنح حيوية للمظهر من خلال إضفاء لمسة من الحركة على الأزياء. وتقدّم العلامات التجارية على اختلافها، العديد من الأحزمة بأشكال وألوان متنوّعة. ولكن هل تعلمين أن هناك 5 تصاميم لا يمكنك الاستغناء عنها؟

حزام كلاسيكي

هو من التصاميم الضرورية التي لا يمكنك الاستغناء عنها في خزانتك. اختاريه بلون كلاسيكي أسود أو بني، وبنوعية جيّدة حتى لو كان باهظ الثمن. لأن مثل هذا الحزام تحتاجين إليه في إطلالات مختلفة.

حزام بنقشة برية

تكاد لا تخلو أي مجموعة هذا الموسم من النقوش البرية أو الحيوانية. لمواكبة الموضة، ننصحك بشراء حزام مزيّن بهذه النقشة، تزيّنين به إطلالتك وتضيفين إليها لمسة جريئة ومتميّزة. ولكن لا تنفقي الكثير من المال على هذا الحزام لأن صيحات الموضة والألوان تتبدّل.

حزام ملوّن

لن تكون جميع إطلالتك كلاسيكية، فأنت تحتاجين إلى إطلالة شبابية صاخبة. اختاري حزاماً بلون لافت، أحمر، أصفر، أخضر أو زهري... وضعيه على زيّك الأحادي اللون أو الملوّن، لتنعمي بإطلالة عصرية منعشة. واختاريه رفيعاً أو متوسّط العرض.

حزام محبوك

إذا كنت تحبين ارتداء الفساتين، فمن الضروري اقتناء حزام محبوك، يمكن ربطه لإضفاء رونق خاص إلى إطلالتك. ننصحك بشرائه باللون البني أو مشتقات الألوان الترابية لكي تتمكني من ارتدائه بأشكال مختلفة ومتنوعة.

حزام عريض

هذا التصميم عصري ولافت. بإمكانك وضعه على أعلى الخصر، أي تحت الصدر، أو حول الخصر مباشرة. واختاريه بلون كلاسيكي كالأسود والبني لتضمني من خلاله إطلالات متعددة.

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