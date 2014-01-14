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أهالي السيدة زينب ينظمون وقفة لتأييد الدستور أمام مدرسة البرهامية الإعدادية

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أهالي السيدة زينب ينظمون وقفة لتأييد الدستور أمام مدرسة البرهامية الإعدادية أهالي السيدة زينب ينظمون وقفة لتأييد الدستور أمام مدرسة البرهامية الإعدادية

الاستفتاء

 

نظم الأهالي بمنطقة السيدة زينب أمام مدرسة البهية البرهامية الإعدادية ، وقفة لتأييد الدستور ، ودعوا خلال الوقفة المواطنيين للإقبال علي لجان الاستفتاء والمشاركة في العملية الديموقراطية ، كما أطلقوا خلال الوقفة هتافات مناهضة لأنصار الإخوان المسلمين
> شهدت الوقفة التأييدية رفع علم كبير من قبل بعض السيدات ، بالإضافة إلي رفع صور للفريق أول – عبد الفتاح -اللذين بدورهم دعوه للترشح لانتخابات الرئاسة.
> من ضمن الهتافات التي أطلقها الأهالي والتي وجهوا فيها رسائل واضحة لأنصار الإخوان ” الإخوان فين .. الشعب المصري أهو ” ، ” يا بتوع السكر والزيت .. السيسي قعدّه في البيت ”

(المراسل : عمرو المغربي )

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