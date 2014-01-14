أهالي السيدة زينب ينظمون وقفة لتأييد الدستور أمام مدرسة البرهامية الإعدادية

نظم الأهالي بمنطقة السيدة زينب أمام مدرسة البهية البرهامية الإعدادية ، وقفة لتأييد الدستور ، ودعوا خلال الوقفة المواطنيين للإقبال علي لجان الاستفتاء والمشاركة في العملية الديموقراطية ، كما أطلقوا خلال الوقفة هتافات مناهضة لأنصار الإخوان المسلمين

> شهدت الوقفة التأييدية رفع علم مصر كبير من قبل بعض السيدات ، بالإضافة إلي رفع صور للفريق أول – عبد الفتاح السيسي-اللذين بدورهم دعوه للترشح لانتخابات الرئاسة.

> من ضمن الهتافات التي أطلقها الأهالي والتي وجهوا فيها رسائل واضحة لأنصار الإخوان ” الإخوان فين .. الشعب المصري أهو ” ، ” يا بتوع السكر والزيت .. السيسي قعدّه في البيت ”

(المراسل : عمرو المغربي )