أخبار عاجلة

مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“بأمر الشعب” : أكثر من 250 ألف استمارة لترشيح السيسي خلال ساعات من الاستفتاء

Google+ Print
“بأمر الشعب” : أكثر من 250 ألف استمارة لترشيح السيسي خلال ساعات من الاستفتاء “بأمر الشعب” : أكثر من 250 ألف استمارة لترشيح السيسي خلال ساعات من الاستفتاء

بزستر فريق

نجحت حملة بأمر الشعب لتكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسى بالترشح للرئاسة فى تجميع 250 ألف توقيع على إستمارات تكليف السيسى فى الساعات الأولى من بدء التصويت على الدستور .

وقالت المستشار الإعلامى للحملة محمد ناقد ، إن الحملة شكلت غرف عمليات فى جميع محافظات لمتابعة عملية الإستفتاء على الدستور ، ورصد أى تجاوزات أو إنتهاكات من قبل الجماعة الإرهابية ومحاولاتهم عرقلة عملية التصويت على الدستور .

وأضاف فى تصريح خاص أن غرفة العمليات المركزية للحملة رصدت إقبال كبير جدا من المواطنين على المشاركة فى عملية التصويت على الإستفتاء ، وأكد أن شباب الحملة المنتشرين أمام كافة لجان التصويت نجحوا فى تجميع 250 ألف توقيع على إستمارات تكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسى بالترشح لرئاسة الجمهورية خلال الساعات الأولى من بدء الإستفتاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية