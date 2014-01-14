“بأمر الشعب” : أكثر من 250 ألف استمارة لترشيح السيسي خلال ساعات من الاستفتاء

نجحت حملة بأمر الشعب لتكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسى بالترشح للرئاسة فى تجميع 250 ألف توقيع على إستمارات تكليف السيسى فى الساعات الأولى من بدء التصويت على الدستور .

وقالت المستشار الإعلامى للحملة محمد ناقد ، إن الحملة شكلت غرف عمليات فى جميع محافظات مصر لمتابعة عملية الإستفتاء على الدستور ، ورصد أى تجاوزات أو إنتهاكات من قبل الجماعة الإرهابية ومحاولاتهم عرقلة عملية التصويت على الدستور .

وأضاف فى تصريح خاص أن غرفة العمليات المركزية للحملة رصدت إقبال كبير جدا من المواطنين على المشاركة فى عملية التصويت على الإستفتاء ، وأكد أن شباب الحملة المنتشرين أمام كافة لجان التصويت نجحوا فى تجميع 250 ألف توقيع على إستمارات تكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسى بالترشح لرئاسة الجمهورية خلال الساعات الأولى من بدء الإستفتاء.