خالد يوسف: "النور" لعب دوراً مهماً في الـ"50".. و"الإخوان" ليسوا وطنيين

كتب : جهاد أحمد منذ 27 دقيقة

قال المخرج السينمائي خالد يوسف، إن أداء أعضاء لجنة الخمسين كان توافقيًا.

وأشار "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، إلى أن لجنة الخمسين تضمّنت جميع التيارات السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ولكن الوطنية فرضت علينا التوافق لأننا كنا مختلفين ولكننا لم نشك لحظة في وطنية الجميع.

وأكد "يوسف" أن حزب النور لعب دورًا وطنيًا مهمًا يستحق الإجلال لأن وجوده في اللجنة أبطل مفعول الدعاية المضادة للإخوان التي كانوا يروجون من خلالها أن الدستور سيطمث الشريعة الإسلامية وسيحوّل مصر لدولة علمانية.

وأضاف المخرج السينمائي أن الخلاف مع الإخوان ليس خلافًا سياسيًا ولكنه خلاف وطني لأن الإخوان ليسوا وطنيين ولا يؤمنون بفكرة الوطن، بحسب قوله.