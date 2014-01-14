السر وراء ' بدل ' ميسي

"المرة الجاية هيجي الحفلة بالبيجاما" هكذا علق أحد زوار FilGoal.com على بدلة ليونيل ميسي في حفلة توزيع جوائز الكرة الذهبية.

البدلة الحمراء اللامعة لم تكن الأولى أغرب ما ارتداه لميسي ولكنها جاءت لتستكمل سلسلة من الملابس الرسمية الغريبة التي يرتديها دائما في الحفلات الرسمية.

ميسي يتعاقد مع شركة Dolce & Gabbana الإيطالية إحدى أكبر دور الأزياء في العالم والتي قررت أن يصبح ميسي رمزا لأحدث تقاليعها دائما.

جاذب للأنظار

وأصدرت الشركة الإيطالية بيانا توضيحيا حول "بدل" ميسي بعدما أثارت ضجة كبيرة وسخرية أكبر بسبب التقاليع الغريبة التي يظهر بها في كل حفلة رسمية.

وجاء البيان كالتالي "ميسي لاعبا مميزا قادر على جذب الانتباه في أي مكان يتواجد فيه داخل المستطيل الأخضر".

وتابع "خارج الملعب يجب أن يكون ميسي أيضا محط أنظار الجميع ودائما لافت للانتباه وليس مثل باقي أقرانه".

وأكمل "بالتعاون والاتفاق بين مصممي الدار وميسي تم الاتفاق على نسق محدد لملابسه في المناسبات الرسمية، على أن يكون دائما صاخبا ومميزا بأحدث وأفخم الخامات وأجودها".

أغلى الأسعار

الغريب أن البدل التي يرتديها ميسي وتثير سخرية الملايين حول العالم تعتبر الأغلى سعرا بين كل منتجات D&G حول العالم، وفقا لما تؤكده الاحصائيات الرسمية للشركة.

ويبلغ ثمن البدلة التي ارتداها ميسي العام الماضي في حفل الكرة الذهبية ما يقرب من ثلاثة آلاف دولار بحسب الموقع الرسمي للشركة.

بل ويبلغ سعر ربطة العنق "البيبيون" فقط ما يقرب من 800 دولار.

وتؤكد الشركة أن النجاحات المتتالية في جذب الأنظار اقنعت ميسي بالتجديد مع الشركة لمدة عامين إضافيين ليرتدي ملابسها في المناسبات الرسمية.