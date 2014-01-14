بالصور.. إقبال كثيف على لجان الاستفتاء بكفر الشيخ

شهدت لجان محافظة كفر الشيخ تواجد عدد كبير من الناخبين، وخاصة من الكبار وذوى الاحتياجات الخاصة، وغاب الشباب فى أول ظاهرة ملفتة للنظر.

وبلغ عدد المراكز الانتخابية 528 مركزًا انتخابيا، 585 مقرا انتخابيا و1155 لجنة، كما تم إنشاء 3 لجان للوافدين بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بمدينة كفر الشيخ، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء بكفر الشيخ المستشار مجدى عبد الحليم.

وبلغت أعداد الأصوات الذين لهم حق التصويت بالمحافظة 1,935,985 ناخبا، وعدد اللجان العامة 14 لجنة وعدد المراكز.

وأكد المستشار محمد الفقى نائب رئيس اللجنة العامة بكفر الشيخ المشرفة على الاستفتاء بالمحافظة, أن عدد المستشارين بلجان كفر الشيخ 585 مستشاراً ويوجد 36 احتياطياً وهناك لجنة للوافدين.

وأشار نائب رئيس اللجنة، فى تصريح له لـ"اليوم السابع", إلى أن لجنة الوافدين توجد بمدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية مدينة كفر الشيخ، وهذه اللجنة مرتبطة بدائرة إلكترونية مغلقة بحيث يدلى المغترب بصوته فى اللجنة، ويتم إبلاغ باقى لجان الوافدين على مستوى الجمهورية بأنه أدلى بصوته، ويوجد فنى متخصص فى اللجنة.

وأضاف، المتابعة لعملية الاستفتاء لمراكز حقوق الإنسان والصحفيين حسب القانون، وقال: نخدم لإظهار إرادة الشعب المصرى للعالم من خلال الشفافية الكاملة.

واشتبك عناصر الإخوان مع الأهالى داخل لجنة الرصيف التابعة لمركز الرياض عند مرور موكب رئيس الوحدة المحلية للرصيف وموظفيه، وذلك عقب تلفظ أحد أعضاء الجماعة لهم بالسباب وكادت أن تحدث إصابات لولا تدخل عدد من العقلاء.

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