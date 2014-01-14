خبراء المفرقعات يبطلون مفعول عبوتين ناسفتين بدائيتى الصنع بالفيوم

أبطل خبراء المفرقعات بالفيوم مفعول عبوة بدائية ناسفة وضعها مجهولون بجوار مول تجارى شهير بشارع المحمدية أحد أهم الشوارع التجارية وأكثرها كثافة بمدينة الفيوم.

وكان اللواء الشافعى حسن أبو عامر مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم قد تلقى إخطارا يفيد بوجود جسم غريب يشتبه فى كونه عبوة ناسفة بجوار المركز التجارى، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم تأمين المكان والتعامل مع الجسم الغريب الذى تبين أنه عبارة عن صفيحة فى حجم الكرتونة الصغيرة تحوى مواد متفجرة ولوحة كهربائية وأسلاك، وقد تم تشتيتها وأخذ عينات من المواد لتحليلها وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كما ورد بلاغ بوجود عبوة عبارة عن علبة مشروبات مثلجة "كانز" أمام لجنة مدرسة دار الرماد الابتدائية بالفيوم، وتم إبطال مفعول العبوة والحصول على عينات لتحليلها.

ومن ناحية أخرى، كشف النقيب رمضان عبد الرحمن مفتش المفرقعات أن الجسم الذى أحدث دويا قويا بفناء مدرسة بنى عتمان بسنورس كان عبارة عن ألعاب نارية ولم تحدث أى خسائر أو حرائق بالمدرسة.

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