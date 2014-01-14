سيدة مسنة بالقليوبية: جئت لأقول ألف" نعم" للدستور والسيسى رئيساً

فى مشهد يدخل البهجة والسعادة والسرور والطمئنينة فى قلوب المصريين، حرصت الحاجة هانم 65 سنة ربة منزل أن ترسل رسالة للمصريين مفادها: "انزلوا يا مصريين ولا تخشوا الأفاقين والإرهابيين".. وتابعت: "نقول نعم وألف نعم.. ونعم للسيسى رئيساً".

وعلى الرغم تقدمها فى السن ومرضها إلا أنها حرصت على المشاركة فى عرس الديمقراطية بالتصويت بنعم من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية وتحقيق الأمن والأمان.

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