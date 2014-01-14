أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالصورة - محمد إبراهيم ينفي المشادة مع درويش ويوضح الكواليس

Google+ Print
بالصورة - محمد إبراهيم ينفي المشادة مع درويش ويوضح الكواليس بالصورة - محمد إبراهيم ينفي المشادة مع درويش ويوضح الكواليس

نفى محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك حدوث مشادة بينه وبين كمال درويش رئيس النادي على هامش مباراة الفريق أمام أهلي بني غازي الليبي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نشوب مشادة بين إبراهيم ودرويش بسبب مطالبة اللاعب بمستحقاته المالية قبل أن تنتشر صور للحوار بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إبراهيم لـFilGoal.com "لم تحدث مشادات مع دكتور كمال فهو رئيس النادي وأنا احترمه".

ووضح "كل ما حدث أنني ذهبت لأخبره بأن لدي مستحقات مالية وعلي التزامات كبيرة وأعاني بشدة من أزمة مادية".

وتابع "دكتور كمال رد بأنه لا يريد الحديث في الأمر الآن، فوافقت ورحلت في هدوء وأخبرته أنني لن أتحدث مجددا".

ويعاني الزمالك من أزمة مالية في صرف مستحقات اللاعبين مما دفع أكثر من لاعب للشكوى أو التهديد بالرحيل مثل شيكابالا وأحمد عيد وحازم إمام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع