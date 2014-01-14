بالصورة - محمد إبراهيم ينفي المشادة مع درويش ويوضح الكواليس

نفى محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك حدوث مشادة بينه وبين كمال درويش رئيس النادي على هامش مباراة الفريق أمام أهلي بني غازي الليبي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نشوب مشادة بين إبراهيم ودرويش بسبب مطالبة اللاعب بمستحقاته المالية قبل أن تنتشر صور للحوار بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إبراهيم لـFilGoal.com "لم تحدث مشادات مع دكتور كمال فهو رئيس النادي وأنا احترمه".

ووضح "كل ما حدث أنني ذهبت لأخبره بأن لدي مستحقات مالية وعلي التزامات كبيرة وأعاني بشدة من أزمة مادية".

وتابع "دكتور كمال رد بأنه لا يريد الحديث في الأمر الآن، فوافقت ورحلت في هدوء وأخبرته أنني لن أتحدث مجددا".

ويعاني الزمالك من أزمة مالية في صرف مستحقات اللاعبين مما دفع أكثر من لاعب للشكوى أو التهديد بالرحيل مثل شيكابالا وأحمد عيد وحازم إمام.