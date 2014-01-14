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"عمليات مجلس الوزراء" تتلقى بلاغا بجمع البطاقات القومية مقابل بطاطين

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"عمليات مجلس الوزراء" تتلقى بلاغا بجمع البطاقات القومية مقابل بطاطين "عمليات مجلس الوزراء" تتلقى بلاغا بجمع البطاقات القومية مقابل بطاطين

قال اللواء أسامة سنجر رئيس غرفة عمليات مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن الغرفة تلقت بلاغا يفيد بقيام بعض المواطنين بسحب البطاقات القومية لبعض الأفراد فى القرى نظير إعطائهم بطاطين ومبالغ مالية.

وأضاف سنجر، أن الغرفة تعاملت مع هذا الأمر المخالف وقامت بإبلاغ الأمن بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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