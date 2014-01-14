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صدامات في العيون بالصحراء الغربية والمتظاهرون يحرقون سيارة شرطة

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صدامات في العيون بالصحراء الغربية والمتظاهرون يحرقون سيارة شرطة صدامات في العيون بالصحراء الغربية والمتظاهرون يحرقون سيارة شرطة

كتب : أ ف ب منذ 46 دقيقة

شهدت العيون كبرى مدن الصحراء الغربية مساء أمس، صدامات بين قوات الأمن المغربية وشبان متظاهرين انفصاليين أحرقوا سيارة شرطة، وفق ما أفاد اليوم ناشط في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الناشط حمود أغيليد الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بزجاجات حارقة فردت عليهم بالحجارة وطاردتهم، وأضاف أن المظاهرة وقعت في حي بوركو عندما ردد شبان شعارات تدعو إلى استقلال الصحراء الغربية لدى وصول قوات الأمن، والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقا يسيطر عليها المغرب لكن تطالب باستقلالها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية والحمراء ووادي الذهب.

من جانبها أعلنت إدارة حاكم العيون في بيان أن سيارة الشرطة التي كانت تقوم بدورية روتينية، قد أحرقت تماما بزجاجة حارقة وأن شرطيا جرح وأدخل المستشفى، لكن حمود أغيليد تحدث عن صدامات "محدودة" ونفى سقوط جرحى، مؤكدا أن المتظاهرين أصابوا آلية مدرعة للشرطة بزجاجة حارقة ما "تسبب في حريق صغير"، مؤكدا أن "الهدوء يسود اليوم معظم أحياء العيون التي انتشرت فيها أعداد كبيرة من قوات الأمن".

وعرضت الرباط التي تقترح حكما ذاتيا على هذه المنطقة في إطار سيادتها، مؤخرا "نموذج تنمية" ينص على استثمارات عامة وخاصة بنحو 13,2 مليار يورو لمدة عشر سنوات، بينما يطالب انفصاليو البوليساريو المدعومين بالجزائر باستفتاء حول تقرير المصير، وتتعرض إلى مزيد من الانتقادات بشأن انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية حيث لا تجوز التظاهرات الانفصالية.

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