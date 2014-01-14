أمن "ماسبيرو" يحمي وحدات البث فى لجان الاستفتاء

كتب : انتصار حسنى منذ 31 دقيقة

اعلن اللواء محسن الشهاوى، رئيس قطاع الامن بماسبيرو، ان القطاع تسلم من قيادات المبنى قائمة كاملة باسم العاملين فى ماسبيرو الذين لهم حق التواجد بالأستديوهات يومى الاستفتاء، بالاضافة الى اسماء الضيوف القادمين الي البرامج سواء فنيين أو مذيعين أو فريق الإعداد، كما سيقوم بعض العاملين بالقطاع بالخروج مع الوحدات التي ستنقل صورة حية من مواقع لجان الاستفتاء لتأمينها والمحافظة عليها، وذلك للمحافظة علي سلامة العاملين والكاميرات، والتي من المفترض أن تغطي حوالي 25 موقعا، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية والشرطة ووحدة الإطفاء بوجود تشكيلات أمنية وتعزيزات للتعامل في حالة الضرورة القصوي.