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بالفيديو - إبراهيموفيتش لكلوب: متى ستضمني لدورتموند؟

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بالفيديو - إبراهيموفيتش لكلوب: متى ستضمني لدورتموند؟ بالفيديو - إبراهيموفيتش لكلوب: متى ستضمني لدورتموند؟

داعب السويدي زلاتان إبراهموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند طالبا منه أن يضمه لفريقه.

وفاز إبراهيموفيتش بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2013 في حفل الكرة الذهبية، الذي نافس فيه كلوب على جائزة أفضل مدرب التي فاز بها يوب هاينكس.

وخلال الحفل صافح إبرا المدرب الألماني أمام الكاميرات قائلا له: "متى ستضمني إلى دورتموند؟".

ليرد عليه كلوب ساخرا من الإصابات التي تضرب فريقه "عندما أشتري الفريق كله أولا".

فرد إبرا "لا، سوف انضم لكم مجانا".

وهو ما أعجب كلوب ليؤكد عليه "هل ستأتي مجانا؟" ثم توجه إلى المصورين وسألهم "هل سمعتم هذا؟".

ليختتم إبرا الحديث مازحا "سوف انضم لدورتموند مجانا.. أتمنى ألا يشاهد رئيس سان جيرمان هذا اللقاء التليفزيوني".

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فيديو اليوم السابع

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