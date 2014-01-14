الأنبا بولا ينفي استعداد الكنيسة للتفاوض مع الإخوان حال اعتذارهم للشعب المصري

نفى الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وعضو لجنة الخمسين للدستور ما نشر من أخبار منسوبة على لسانه يشير فيها إلى استعداد الكنيسة للتفاوض مع الإخوان حالة إعتذارهم للشعب المصرى .

وقال فى تصريح خاص لوكالة أونا : ” ما قلته هو أنه لا مجال للحديث عن تنظيم الإخوان الإرهابى ولاعودة لهذا التنظيم مرة آخرى ولا مجال للحديث عن أى حزب يخص الناس ، وأما الحديث عن الأفراد الذين ندموا على ارتباطهم بهذا التنظيم الإرهابى فأهلا بهم و لكن التوبة شرط وصادقة للغفران”.

وأضاف بولا : “هذا ما أعنيه بالضبط وينبغى أن ينقل عنى حتى لا تكون هناك فرصة للوقيعة بينى وبين أحد أو بين الكنيسة”.