بالفيديو..محمد بن راشد يطلق "الأجندة الوطنية" للإمارات

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالعاصمة أبوظبي وبحضور مسؤولين من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ووسائل الإعلام "الأجندة الوطنية" لدولة الإمارات خلال الأعوام السبعة القادمة وصولا لرؤية الإمارات 2021 في عيدها الذهبي بمناسبة إكمالها خمسين عاما من اتحادها.



> وتضمنت الأجندة التي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من أبناء وبنات الوطن من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية خلال الفترة الماضية أهدافا ومشاريع في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية.