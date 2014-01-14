استبعاد 6 قضاة من لجان القليوبية لتوجيههم الناخبين للتصويت بـ”لا”



> قالت مصادر باللجنة العامة للإنتخابات بمحافظة القليوبية إنه تم استبدال 6 قضاة من لجان المحافظة بعدما حاولوا توجية الناخبين للتصويت بـ “لا” فى الاستفتاء على الدستور.

وقال المصدر إنه تم استبعاد قاضيين من لجنتين بشبين القناطر و4 قضاة من لجان مدينة القناطر الخيرية.

كما رفع الأهالى شكوى ضد قاضى لجنة 39 بمدرسة الشقر الإبتدائية حيث قام القاضى بتأخير المواطنين فى الدخول للإستفتاء

> فيما شهدت 6 لجان ارقام من 65 وحتى 70 بمدرسة الصنافير للتعليم الاساسى التابعة لمدينة قليوب بسبب تأخر القضاة فى الصلاة لقرابة الساعة مما أدى الى حالة الضجر والاستياء بين المواطنين وقام احدهم بتحرير محضر بمركز شرطة قليوب وانتقل العقيد بلال لبيب الى هناك وتم التواصل مع القضاة المشرفين وتهدئة الاهالى وأستأنف العمل مرة أخرى باللجان.

وفى الخانكة، دشن مجموعة شباب أطلقوا علي انفسهم شباب ضد الإنقلاب لجنة إستفتاء موازي لإستفتاء، وذلك للإستفتاء علي دستور الإخوان 2012 وتوافد العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين للمشاركة.