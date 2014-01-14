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مصدر أمني: ضبط 3 ليبيين وسورى بتهمة حيازة مولوتوف لتعطيل الاستفتاء بعين شمس

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مصدر أمني: ضبط 3 ليبيين وسورى بتهمة حيازة مولوتوف لتعطيل الاستفتاء بعين شمس مصدر أمني: ضبط 3 ليبيين وسورى بتهمة حيازة مولوتوف لتعطيل الاستفتاء بعين شمس

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ثلاث ليبيين وسورى أثناء مشاركتهم فى تظاهرات لجماعة الإخوان لتعطيل عملية الاستفتاء على الدستور بعين شمس والقاهرة الجديدة.

وأوضح مصدر أمنى ، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن قوات الأمن بدائرة قسم عين شمس ألقت القبض على ثلاثة ليبين، أثناء مشاركتهم فى تجمع لتنظيم الإخوان الإرهابى بالمنطقة، وبحوزتهم جركن بنزين وأسلحة خرطوش تمهيدا لاستخدامها فى أعمال شغب للنيل من سلامة العملية الانتخابية .

وأشار إلى أن قوات الأمن فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة نجحت هى الأخرى فى ضبط سورى الجنسية بحوزته أسلحة خرطوش وزجاجات تحتوى على مواد مشتعلة قبل استخدامها لترويع المواطنين .
> وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ

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