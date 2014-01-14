رئيس لجنة بعين شمس: الإقبال لم يتأثر باحتراق نقطة المرور

لم تتأثر لجنة مدرسة الإمام محمد عبده، بالمواجهات التى وقعت بين أفراد الأمن، وعدد من العناصر الإخوانية التى قامت بإلقاء زجاجات المولوتوف مما تسببت فى اشتعال نقطة مرور عين شمس بجوار المزلقان.

وقال المستشار المشرف على الاستفتاء بمدرسة محمد عبده إن نسبة المشاركة لم تتأثر بما حدث بل أصبحت أكثر كثافة مما كانت عليه فى فترة الصباح .

وجابت عدة سيارات ودراجات بخارية شوارع عين شمس، وقامت بتشغيل الأغانى الوطنية لحث المواطنين على النزول.

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