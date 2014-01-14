عمرو موسى: طوابير الناخبين تكتب شهادة ميلاد جديدة لمصر

كتب : فاطمة النشابي الثلاثاء 14-01-2014 14:21

وصف عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، التصويت على الدستور أنه بمثابة شهادة ميلاد لمصر الجديدة، خاصة أن هذا الدستور لم يفرق بين أحد من المواطنين.

وأعرب "موسى" عن تفاؤله بأعداد المشاركين في عملية التصويت على الاستفتاء، قائلاً "هناك حالة من الحماس الكبير لدى المصريين من أجل المشاركة"، مطالبًا الجميع بالنزول والتوجه للمشاركة.

وقال رئيس لجنة الخمسين في مداخلته الهاتفية في برنامج "دستور مصر" مع أحمد موسى على قناة "التحرير"، إن المشاركة واجب، والذهاب للجان والإدلاء بالصوت مسؤولية كل مصري، متابعًا أن الخطوة القادمة هي الانتخابات، وسيتم تحديد أي انتخابات سيتم إجراؤها أولاً.

وعن عدم مشاركة بعض من أنصار التيار الإسلامي في التصويت، قال رئيس لجنة الخمسين، إنهم يرتكبون خطأ كبيرًا بعدم المشاركة؛ فما يحدث الآن هو عملية سياسية وطنية خاصة في الظروف التي تمر بها مصر.

وتابع "موسى" أن الأعداد غير المسبوقة للمشاركة تمثل رسالة إيجابية لكل من يهتم بشأن مصر، خاصة أن هناك اهتماماً عالمياً وعربياً وإقليمياً.