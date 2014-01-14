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بالصور| الصراع مستمر بين مايا ودانييلا وكارول وإيلي في "الرقص مع النجوم"

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بالصور| الصراع مستمر بين مايا ودانييلا وكارول وإيلي في "الرقص مع النجوم" بالصور| الصراع مستمر بين مايا ودانييلا وكارول وإيلي في "الرقص مع النجوم"

كتب : هشام أمين الثلاثاء 14-01-2014 14:23

نجحت النجمة ميريام فارس, ضيفة السهرة العاشرة من Dancing with the Stars في استحقاق لقبها كملكة للاستعراض، إذ أنّها خطفت الأنفاس باللوحات الاستعراضية الثلاث التي قدّمتها في البرنامج.

افتتحت ميريام السهرة بميدليه مؤلّفة من 3 أغنيات: خلّاني، اتلاح، وارتاح. وعلى أنغام موسيقاها رقصت الخليجي والمغربي والعراقي، لتتحدّى نفسها وترقص في منتصف السهرة، وللمرّة الأولى في حياتها الـRumba على أغنيتها "أنا مش أنانية" ولتكسر كل المقاييس بلوحة الـSamba التي نقلتنا بكل ما فيها إلى أجواء كارنفال الريو دي جانيرو على أغنية "ناديني".

وفي دائرة الخطر وقفت النجمة بريجيت ياغي في مواجهة نجم كرة السلّة إيلي اسطفان الذي تمكّن من التغلّب عليها بنسبة تصويت مرتفعة لصالحه بلغت 74%.

ورغم أنّ إيلي اسطفان بذل كل مجهود في رقصة الـjive على أغنية do u love me، ورغم علاماته الأدنى بين زملائه، إلا أنّه تفوّق عليهم جميعهم في ماراثون الرقص، حيث قدّم أداءً مبهراً وقلب أجواء الماراثون رأساً على عقب واستحقّ المرتبة الأولى.

أما النجمة بريجيت فكانت رقصت للمرّة الأخيرة الـPasodoble على أغنية مادونا الشهيرة Hung up، دون أن تنجح في إبهار أعضاء لجنة التحكيم الذين اعتبروا أنّها أخفقت في تقديم القوّة المطلوبة للرقصة.

أما مفاجأة السهرة فكانت كسر النجمة دانييلا رحمة للـscore بحصولها على أربع عشرات من أعضاء لجنة التحكيم، بعدما رقصت مع شريكها رائد مُراد الـwaltz على موسيقى روميو وجولييت A Time for us.

أما المرتبة الثانية فاحتلتها مايا نعمة وشريكها Aslak Amtrup اللذان رقصا الـChacha على أغنية Feel this moment وجمعا 34 نقطة.

وحلّت الممثلة كارول الحاج في المرتبة الثالثة بعدما رقصت الـChacha مع شريكها مايك بولاديان على أغنية Love me again وجمعت 32 نقطة.

ويبقى أنّ مصمّم الأزياء نمر سعادة والذي تجاوز إصابته، رقص الـsamba على أجدد أغاني "الليلة"، وهزّ خصره مما جعل أعضاء لجنة التحكيم يثنون على جُرأته في التمايل.

ثلاثُ سهرات ويُتوّج البرنامج نجماً جديداً فمن بين مايا, دانييلا، كارول، إيلي ونمر سيكون نجم Dancing With the stars بموسمه الثاني؟

ونشير إلى أنه ابتداء من السهرة المقبلة, سيكون النجوم على موعد مع تحدٍّ مزدوج، وسيرقصون في السهرة نفسها مرّتين، وعلى نوعَيْن مختلفَيْن من الرقص.

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DMC

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