البث المشترك لـ"CBC إكسترا" و"CBC" يكشف أكاذيب "الجزيرة مباشر"

القناة نشرت 250 مراسلا وطاقم تصوير لتغطية لجان الاستفتاء على مستوى الجمهورية

كتب : رانيا محمود منذ 6 دقائق

بدأت قناة سى بى سى إكسترا منذ ساعات الصباح الأولى لليوم، الثلاثاء، تغطيتها الخاصة وبثها المباشر على الهواء مباشرة، لعملية الاستفتاء على الدستور، وذلك من خلال أستوديو هواء مفتوح بمشاهد جرافيك، تتضمن "مصر تنتخب المستقبل"، وتستمر التغطية حتى صباح يوم غد الأربعاء، فى بث مباشر على مدار اليوم، لعملية الاستفتاء حتى إعلان النتيجة.

ويظهر مراسلو شبكة سى بى سى، فضلا عن صور من أكثر من 200 لجنة انتخابية لـ27 محافظة، وبدأت الشبكة فى نقل الحدث وفق تقنياتها المتطورة من أستوديوهات سى بى سى إكسترا التى تعد الأفضل فى تقنيات الصورة من بين القنوات المصرية، وتشمل التغطية أفكارا جديدة ومختلفة، من خلال البيانات الإحصائية والتناول التفصيلى والعميق للحدث من زواياه المختلفة عبر ريق محررى شبكة سى بى سى مع استخدام لكافة الأشكال التليفزيونية فى التغطية سواء داخل الأستوديو أو خارجه.

ويستضيف إعلاميو سى بى سى لميس الحديدى وخيرى رمضان وعماد الدين أديب ومجدى الجلاد، داخل الأستوديو، نخبة من الخبراء والمحللين وخبراء القانون والعلوم السياسية فى فترات مفتوحة مع نقل حى مباشر من لجان الاستفتاء منذ بدء التصويت حتى غلق الصناديق.

ويعمل منذ صباح اليوم فريق مذيعى سى بى سى إكسترا الدكتور محمد سعيد محفوظ وعمرو خليل ومحمد الجندى وريهام إبراهيم ودينا عصمت ودينا موسى، فى تغطية حية لبدء عملية التصويت حتى الثانية عشرة ظهرا، ثم تنضم إليهم دينا عبد الرحمن حتى الثانية ظهرا، ويلتقى المشاهدون بلميس الحديدى وخيرى رمضان، على مدار اليوم حتى الساعة 11,30 مساء، ثم يستضيف عماد الدين أديب اليوم الثلاثاء ومجدى الجلاد غدا الأربعاء، والكاتب والباحث ضياء رشوان مع هيئة محللى سى بى سى إكسترا، الدكتور عمار على حسن والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور محمد مجاهد الزيات ونبيل عبدالفتاح والدكتورة هالة السعيد وخالد عكاشة ومختار نوح، وتنضم قناة سى بى سى مع قناة سى بى سى إكسترا للبث المباشر على الهواء مباشرة على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء من خلال ستوديو "مصر تنتخب المستقبل".