إقبال كثيف على لجنة المغتربين بالفيوم

شهدت لجنة مدرسة الفيوم الاعدادية الحديثة للمغتربين من خارج محافظة الفيوم إقبالا كثيفا ، مما اضطر رئيس اللجنة إلى تغيير الفصل الذى يتواجد بداخله المواطنين لضيقه وعدم استيعابه للناخبين .

وشهدت اللجنة توافد عدد كبير من خارج المحافظة وكان على رأسهم الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم الذى أدلى بصوته ، والدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس جامعة الفيوم ، والدكتور مدحت شكرى وكيل وزارة الصحة وعدد من التنفيذيين بالمحافظة .

وأكد عدد من المواطنين أن عمليات الاستفتاء تتم على أكمل صورة وأن القوات المسلحة ورجال الشرطة يقومون بدورهم المنوط بهم ويساعدون المواطنين للوصول إلى اللجان ، مؤكدين أن مصر تشهد عرس الديمقراطية وأنهم قالوا ” نعم ” لاستقرار البلاد .