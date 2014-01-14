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"النور" بالدقهلية: طوابير الاستفتاء مظاهرات صامتة تؤسس لشرعية جديدة

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نظم حزب النور بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية العديد من الفعاليات اليوم حيث وفر العديد من وسائل المواصلات لنقل كبار السن وذوى الحاجات الخاصة كما وفر أمام معظم اللجان أجهزة لاستخراج الأرقام فى الكشوف كما ساهم فى تنظيم الطوابير أمام اللجان.

وأكد عبد الحميد شبانة أن المشهد غير مسبوق وأن هذه الطوابير أشبه ما يكون بمظاهرات صامتة ترسل رسالة لمن صدعوا رؤوسنا، قائلاً "ها هى شرعية جديدة وعبر الصناديق وبمشاركة غير مسبوقة".

كما أكد أن شوارع مدينة نبروه تطوف بها التكاتك بالأناشيد الوطنية والتى تحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء وسط مشهد يعبر بشكل حقيقى عن التوافق الشعبى حول هذا الدستور.

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