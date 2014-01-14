بالصور.. لوحات إرشادية للناخبين داخل لجان التصويت بالغربية

رصد "اليوم السابع" وجود لوحات إرشادية بجميع لجان التصويت الخاصة بالاستفتاء على الدستور بالغربية، لشرح خطوات التصويت لتسهيل عملية الاستفتاء أمام المواطنين.

فيما لا تزال اللجان تشهد إقبالا جماهيريا فى معظم اللجان، وخاصة فى لجنة الوافدين مما دعا اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية، لمخاطبة المستشار مدبولى كساب، رئيس اللجنة العامة بالغربية لفتح لجنة جديدة للمغتربين داخل لجنة مدرسة محمد فريد للمغتربين بطنطا لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين أمام اللجان، وتم فتح اللجنة للتسهيل على الناخبين.

ونفى المستشار مدبولى كساب، رئيس اللجنة العامة بالغربية استبعاد أى قاض حتى الآن من اللجان ونفى أيضا ما تردد عن استبعاد قاض بمدرسة بكفر الزيات.

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