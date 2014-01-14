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يوسف: دومينيك لم يستغل الفرص التي منحها له الأهلي

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يوسف: دومينيك لم يستغل الفرص التي منحها له الأهلي يوسف: دومينيك لم يستغل الفرص التي منحها له الأهلي

يرى محمد يوسف المدير الفني للأهلي أن مهاجمه الموريتاني دومينيك دا سيلفا لم يستغل الفرص التي أتيحت له ولذلك كان قرار عدم قيده إفريقيا.

و كشف هادي خشبة مدير إدارة الكرة بالأهلي عن قرار الجهاز الفني بعدم قيد دومينيك دا سيلفا مهاجم الفريق في قائمته الإفريقية.

ويرسل الأهلي قائمته المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 15 يناير.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "الأهلي منح دومينيك فرصا عديدة، ولكنه لم يوفق في استغلالها".

وتابع "وبعد بطولة إفريقيا الموسم الماضي، قال أنه يمتلك عروضا للرحيل وهو ما آثر على تركيزه مع الفريق".

ويفتح قرار الأهلي باب الرحيل أمام المهاجم الموريتاني الذي انضم للفريق الأحمر في 2011.

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