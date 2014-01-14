الأهلي: ننتظر أن يعوضنا جدو

ينتظر محمد يوسف المدير الفني للأهلي من مهاجمه العائد محمد ناجي "جدو" أن يعوضه من الغيابات التي تضرب الفريق.

وانضم جدو لهال سيتي معارا من الأهلي في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية الاخيرة لكنه لم يشارك سوى لدقائق مع النمور بعد العودة من إصابته.

وطلب الأهلي من هال إعادة جدو بسبب عدم مشاركته، لكن النادي الإنجليزي عرض إعارة جدو لفريق في دوري القسم الثاني الإنجليزي فرفض الشياطين الحمر.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "انتظر مشاركة جدو التدريبات بفارغ الصبر حتى يعوضنا عن الغيابات التي تضرب الفريق".

وأوضح "الفريق يعاني هجوميا بسبب اعتزال النجوم والإصابات بالإضافة إلى رحيل بعض اللاعبين".

ويعاني الأهلي باعتزال محمد أبو تريكة نجم الفريق وإصابة عماد متعب ووليد سليمان، مع رحيل أحمد عبد الظاهر للاتحاد الليبي واقتراب الاستغناء عن دومينيك دا سيلفا.