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غرفة عمليات "الشباب": محافظات الصعيد الأكثر إقبالا على الاستفتاء

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غرفة عمليات "الشباب": محافظات الصعيد الأكثر إقبالا على الاستفتاء غرفة عمليات "الشباب": محافظات الصعيد الأكثر إقبالا على الاستفتاء

كتب : زياد السويفي منذ 10 دقائق

تبين لغرفة العمليات المنعقدة بوزارة الشباب، اليوم، خلال اتصالاتها بـمجموعة من الشباب المشاركين بتنظيم الاستفتاء على الدستور، والذي يبلغ عددهم 13 ألف شاب وفتاة من العاملين بنظام المكافأة الشاملة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات، أن محافظات الصعيد تشهد إقبالا كثيفا من قبل المواطنين على الاستفتاء على الدستور، حيث تظهر المؤشرات الأولية التي أبلغها الشباب المشاركون لأعضاء غرفة عمليات الوزارة أن محافظات الصعيد تأتي في مقدمة المحافظات الأعلى كثافة من حيث الإقبال على الاستفتاء حسبما تشير كشوف الناخبين أمام اللجان.

وذكرت أن نسبة إقبال المواطنين بمحافظة بني سويف تصل 80%، ومحافظة قنا 77%، والإسماعيلية 82%، وجنوب سيناء 70%، وكفر الشيخ 50%.

كما تتابع الغرفة بصفة متواصلة أهم المشكلات التي تواجه الشباب المشاركين في اللجان الانتخابية لحلها فورا مع المسؤولين، بالإضافة إلى التأكيد على الشباب بمد يد العون لجميع المواطنين الوافدين على لجان الاستفتاء على الدستور.

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