غياب الإكوادوري خايرو كامبوس عن مونديال البرازيل للإصابة

جواياكيل (الإكوادور)، (إفي): أعرب المدير الفني لمنتخب الإكوادور لكرة القدم، الكولومبي رينالدو رويدا، عن أسفه لإصابة مدافع المنتخب خايرو كامبوس في وتر أكيلس، والتي ستمنعه عن المشاركة في مونديال البرازيل 2014.

وقال رويدا إنه عندما بدأ كامبوس في التعافي من الإصابة، تعرض لإصابة جديدة وفقا للتقرير الطبي الذي كشف إن المدافع سيضطر للغياب عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

وأصيب كامبوس خلال مباراة ودية خاضها فريقه برشلونة الإكوادوري أول أمس الأحد، وتم تأكيد خطورة الإصابة أمس الاثنين وهو ما سيمنعه عن المشاركة في المونديال.

وأعرب رويدا عن أمله في ان يقدم المدافع فريكسون إيرازو مباراة جيدة في أول مشاركة له مع ناديه الجديد فلامنجو البرازيلي، كما أعرب عن توقعه بانتقال فيليبي كايسيدو لفالنسيا الإسباني أو لناد آخر ليحافظ على أدائه الكروي قبيل المونديال المرتقب إقامته في البرازيل.

وتلعب الإكوادور في المجموعة الخامسة مع سويسرا وفرنسا وهندوراس.