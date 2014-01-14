بدلة ميسي ' عامل توصيل البيتزا ' تثير السخرية مجددا

مدريد، (إفي): أثارت البدلة التي ارتداها المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمس الاثنين خلال حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2013 ، سخرية واسعة في المواقع الإلكترونية المختلفة اليوم، حيث ظهر بحلة حمراء لامعة تتكون من ثلاث قطع.

واعتاد ميسي الظهور بملابس مثيرة للجدل خلال الأعوام الماضية بحفل توزيع جوائز الفيفا، ولكن هذه المرة قام موقع مطعم "تيلي بيتزا" الإسباني بالتأكيد على أنه لم يتعاقد مع الأرجنتيني لكي يصبح عامل توصيل البيتزا لديه.

ونشرت صحيفة (ماركا) الإسبانية تغريدة "تيلي بيتزا" التي قال فيها "نحن نكذب نبأ تعاقدنا مع ميسي لكي يعمل في خدمة التوصيل لدينا"، مصحوبة بصورة ساخرة له وهو يرتدي قبعة المطعم ويحمل علبة بيتزا وبجواره دراجة لتوصيل الطلبات إلى المنازل.

وأضافت (ماركا) أن بدلة ميسي جعلته يبدو كشخصية كرتونية ونشرت بجواره صورة لإحدى الشخصيات الكرتونية الشهيرة.

وتساءل عدد من روادو الشبكة العنكبوتية عن الزي الذي سيرتديه ميسي في حفل توزيع جوائز الفيفا العام المقبل بعد ما ارتداه في النسخ الماضية من الحفل، وتكهن بعضهم بأنه سيرتدي زي الفلامنكو الإسباني الشهير وسيكون فستان أحمر به نقاط بيضاء ونشرت صورة لميسي بهذا الزي وفوقها عام 2015.

يشار إلى أن البدلة من تصميم شركة (دولتشي أند جابانا) الإيطالية، التي اختارت ميسي كوجه دعائي لها.

وكان ميسي قد ارتدى العام الماضي في الحفل نفسه حلة سوداء اللون منقوشة بنقاط بيضاء ورابط عنق صغيرة "بابيون" باللون نفسه، كما ارتدى بدلة سوداء مزينة بالورود خلال حضوره لحفل جائزة الحذاء الذهبي أواخر العام الماضي.

وعلى النقيض تألق كريستيانو ببدلة أنيقة سوداء اللون تتميز بالبساطة وتتكون من قطعتين، وبدا متأنقا كعادته.

وفاز كريستيانو أمس بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في عام 2013 ، وهي المرة الثاني التي يحصد فيها الجائزة بعد أن توج بها في 2008 ، لينهي هيمنة ميسي على الجائزة خلال الأعوام الأبعة الماضية.