أسرار تعطير البشرة بالمسك لمدة يوم ونصف

لكل فتاة أو سيدة تفضل تعطير جسمها بالعطور الشرقية بدلاً من رش القليل من العطور الفرنسية، هل فكرت يوماً في أفضل طريقة لذلك؟؟

تتميز العطور الشرقية كالمسك والعود وغيرها بقدرة كبيرة على الثبات يمكنك زيادتها بشكل كبير عن طريق بعض الخطوات البسيطة، والتي يمكنها أن تقدم لك نتيجة تجعل جسمك كالفواحة العطرة لمدة يوم ونصف وربما أكثر، وهذه الخطوات تتمثل في ما يلي:

1. بداية أنت بحاجة إلى أن تتدللي بحمام دافئ في الصباح، وبعد الانتهاء منه قومي بتجفيف جسمك تجفيفاً خفيفاً حتى يكون جسمك رطباً، وذلك باستخدام تكنيك الطبطبة أي التربيت بالمنشفة لا الفرك.

2. امزجي مقدار كوب من زيت الأطفال مع قطرتين من المسك أو أكثر حسب تركيزه، ثم دلكي به كامل جسمك.

3. قومي برش القليل من بودرة الأطفال أو بودرة المسك فوراً قبل جفاف زيت الأطفال.

4. والآن يمكنك أن تبخري كامل جسمك باستخدام المبخرة الغنية بالمسك.

5. وإذا كنت من عاشقات المسك يمكنك أن تزيدي من قوة الرائحة عن طريق خلط هذه المكونات الثلاثة: "توله من المسك، توله من دهن العود، توله من العنبر"، ثم استخدامها على شعرك، كل ما عليك فعله هو مزج المكونات، ثم وضع قطرة منها على الفرشاة الخاصة بك، ودللي بها شعرك بعد كل استحمام.

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