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اللبن والعسل لنضارة كالنجمات

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اللبن والعسل لنضارة كالنجمات اللبن والعسل لنضارة كالنجمات

هناك العديد من النساء اللواتي اعتدن استخدام الأقنعة لتجميل البشرة وإعادة الحيويَّة إليها. لكنهن يجهلن طبيعة عملها وفوائدها. لذلك، لا بد من أن تعلمي أنَّه عندما تضعين القناع على وجهك، ترسل بشرة الوجه إشارات إلى الدماغ بأنَّ مسام البشرة أصبحت مغلقة، ولا يمكنها الحصول على الأوكسجين، وبالتالي يصعد إلى طبقات البشرة العليا حاملاً معه الغذاء والأوكسجين حتى تتغذى البشرة. وعند صعوده، يمتصّ مكونات القناع من عناصر تجميليَّة وفيتامينات ومعادن وينقلها إلى البشرة فتستفيد منها، وستلاحظين الفرق عند شطفك للقناع بعد المدَّة المحدَّدة، خصوصاً إن كان القناع طبيعياً.
وهنا نقدِّم لك أفضل الأقنعة لبشرتك وأكثرها فائدة، ألا وهو قناع اللبن وعسل السدر الذي يعدّ أفضل أنواع العسل.
فوائد السدر
• يعمل كمنظف للبشرة من الشوائب ويصفيها ويعمل على تقشيرها، خصوصاً البشرة التي تشتكي من حبِّ الشباب، أو الأخرى الدهنيَّة، لأنه يعمل على تقشير الحبوب وتصفية البشرة منها.
• يقوم بشدّ البشرة.
• يوحّد لون البشرة مع طول مدَّة الاستخدام.
• بعد مرور مدة طويلة على استخدامه بانتظام، ستشعرين بتفتيح لون بشرتك نتيجة نظافة البشرة وصفائها ونقائها.
فوائد اللبن الزبادي
• متوفر في كلّ ثلاجة منزل.
• يريح بشرتك بعد المكياج.
• يحارب التجاعيد.
• يترك بشرتك ناعمة ونضرة.
• يحارب الجراثيم التي تتسبّب بالحبوب.
طريقة عمل القناع
خذي ملعقتين من السدر المطحون، وأضيفي إليهما 3 ملاعق من اللبن الزبادي البارد، وملعقتين من العسل، وأخيراً ملعقة من ماء الورد. تخلط المقادير ببعضها جيداً، بحيث يكون المزيج ثقيلاً نوعاً ما، ثمَّ ضعيه على البشرة. بعد ذلك، استرخي إلى أن يجفّ تماماً، قبل أن تقومي بإزالته عن البشرة؛ وذلك بغسله بالماء الدافي فقط، من دون الحاجة إلى استخدام الصابون، وسترين الفرق مع الاستمرار. ينصح باستخدامه مرتين في الأسبوع.

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