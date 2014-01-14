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الجيش يساعد كبار السن فى الوصول إلى لجانهم بمدينة السلام

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الجيش يساعد كبار السن فى الوصول إلى لجانهم بمدينة السلام الجيش يساعد كبار السن فى الوصول إلى لجانهم بمدينة السلام

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، لفتة إنسانية لأفراد وضباط الجيش الذين يؤمنون لجان مدرسة فاطمة الزهراء، الابتدائية بمدينة أول السلام، وقيامهم بمساعدة كبار السن وإرشادهم على اللجان ليدلوا بأصواتهم بسهولة ويسر.

فيما تجرى حاليا عملية الاقتراع على الدستور، فى يومها الأول وسط حالة من التأمين المشدد لقوات الجيش والشرطة، مع توافر أعداد هائلة من المقاعد والمظلات لكبار السن والأطفال.

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