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بالصور.. عائلات تصطحب أطفالها إلى لجان التصويت بالمطرية

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اصطحب عدد من العائلات اليوم أطفالها إلى اللجان الانتخابية بمنطقة المطرية أثناء مشاركتهم فى الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم.

ورسم الأطفال على وجوههم اسم الفريق السيسى كما ارتدوا شارات علم رافعين علامة النصر أمام اللجان الانتخابية.


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