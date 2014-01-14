مواطن يحرر محضرا بسبب تعطل 6 لجان بقليوب ساعة عقب صلاة الظهر

شهدت 6 لجان أرقام من 65 وحتى 70 بمدرسة الصنافير للتعليم الأساسى التابعة لمدينة قليوب بسبب تأخر القضاة فى الصلاة لقرابة الساعة مما أدى إلى حالة الضجر والاستياء بين المواطنين، وقام أحدهم بتحرير محضر بمركز شرطة قليوب وانتقل العقيد بلال لبيب إلى هناك وتم التواصل مع القضاة المشرفين وتهدئة الأهالى واستأنف العمل مرة أخرى باللجان.

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