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استياء بين الناخبين أمام لجنة بالجيزة بسبب إجراءات التفتيش الذاتى

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استياء بين الناخبين أمام لجنة بالجيزة بسبب إجراءات التفتيش الذاتى استياء بين الناخبين أمام لجنة بالجيزة بسبب إجراءات التفتيش الذاتى

تسببت الإجراءات الأمنية المشددة التى فرضتها القوات المسلحة والشرطة الاستياء بين الناخبين بلجنة مؤسسة البنين الاجتماعية بالجيزة، حيث يتم تفتيش الناخبين قبل الدخول الى اللجنة وهو ما تسبب فى تزاحم المئات من الناخبين أمام المدرسة، واضطر البعض من كبار السن إلى المغادرة دون الإدلاء بأصواتهم.

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