5 أرقام غير عادية هذا الأسبوع - معجزة ساسولو والفرق بين رونالدو وميسي

تعرف علي 5 أرقام قياسية من ملاعب العالم هذا الأسبوع حيث توج كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم بينما خطف لاعب في ال19 من عمره الأضواء في الدوري الإيطالي...

10 – يوفنتوس يحقق عشر إنتصارات متتالية في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 1932.

19 – برباعية صادمة في ميلان، دومينيكو بيراردي مهاجم ساسولو يصبح أصغر لاعب يسجل 4 أهداف في مباراة في تاريخ الدوري الإيطالي في هذا السن.

94 – بهذا العدد من الأهداف في كل المسابقات هذا الموسم حتي الآن، يتمكن مانشستر سيتي من تخطي مجموع الأهداف التي سجلها طوال الموسم الماضي.

119 – ليفربول أصبح اكثر فريق حصولا علي ضربات جزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي بهذا الرقم.

160 – فارق نقاط التصويت الذي رجح كفة رونالدو علي ميسي في سباق أحسن لاعب في العالم.