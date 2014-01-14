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المصرية للاتصالات:تلقينا2.5مليون مكالمة استفسار عن المقار الانتخابية

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المصرية للاتصالات:تلقينا2.5مليون مكالمة استفسار عن المقار الانتخابية المصرية للاتصالات:تلقينا2.5مليون مكالمة استفسار عن المقار الانتخابية

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، إن خدمة اعرف مقرك الانتخابى حققت حتى الساعات الأولى من بدء التصويت على الدستور المعدل نحو 2 مليون و500 ألف مكالمة.

ورجح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يرتفع هذا العدد من المكالمات إلى 3 ملايين مكالمة حتى الانتهاء من الاستفتاء، لاسيما أن الشركة تتلقى مكالمات كثيفة بهذا الشأن.

وأضاف المصدر أن الشركة تلقت أيضا 85 ألف مكالمة للاستفسار عن لجان المغتربين بالمحافظات، و34 ألف مكالمة لخدمة اسمع دستورك بصوت عمرو موسى.

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