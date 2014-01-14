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بسبب سقوطها حياة الفهد قد تلغي تصوير مسلسلها الجديد

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بسبب سقوطها حياة الفهد قد تلغي تصوير مسلسلها الجديد بسبب سقوطها حياة الفهد قد تلغي تصوير مسلسلها الجديد

يبدو أنّ سوء الحظ يطارد الفنّانة القدير حياة الفهد التي كان من المفترض ان تدخل موقع تصوير مسلسلها الجديد "عنفوان امرأة "، إلا أنّها تعرّضت للسقوط في منزلها، ما أدّى إلى إصابتها بكسر في ذراعها قد يحول دون تصوير المسلسل.
وقالت مصادر خاصة لـ"سيدتي نت" إنّ الفهد كان من المفترض أن تبدأ تصوير العمل منذ أيام، إلا أنّ إصابتها المفاجئة أجّلت العمل، وتردّد في الكواليس أنّها قد تلجأ إلى إلغاء المشروع برمته بسبب تلك الحادثة.
يذكر أنّ "عنفوان امرأة» الذي ستعود من خلاله الفهد للتعاون مع المخرج التلفزيوني سائد الهواري هو من انتاج «صباح بكتشرز» والمنتج المنفذ «سبكتروم بكتشرز».

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