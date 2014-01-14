محافظ الجيزة: الإقبال الكثيف من المواطنين هو نجاح لخارطة الطريق

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن الإقبال الكثيف من المواطنين هو نجاح لخارطة الطريق ويدل على وعى المواطن بدوره المؤثر فى تحديد ورسم مستقبله هو وأسرته .

وقال المحافظ – خلال إدلائه بصوته بلجنة مدرسة الشهيد النقيب محمد محمود عبد العزيز التجريبية ” أم الأبطال سابقاً “-إن مواطنى الجيزة خرجوا منذ الصباح الباكر وقبل بدء موعد الاستفتاء فى طوابير طويلة امتدت لعشرات الأمتار أمام اللجان فى مظهر حضارى وتواجد أمنى من قوات الشرطة والقوات المسلحة داخل اللجان وبمحيطها بخلاف الدوريات التى تجوب الشوارع.

وأشار إلى أنه حدثت بعض المشاكل البسيطة فى بداية اليوم منها منع بعض المواطنين من الدخول إلى اللجان بمنطقتى كرداسة وأوسيم ،وعلى الفور تدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف كما قام البعض بإلقاء مخلفات بالشوارع والطرق المؤدية للجان لتعطيل عملية الاستفتاء وقامت الأجهزة المحلية برفعها وتمهيد الطرق .

وأوضح المحافظ حدوث بعض الاشتباكات بين عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى والأهالى أمام لجنة مدرسة الفاروق عمر بمنشأة القناطر وقامت القوات الأمنية بالتعامل مع الموقف .

وأكد أن الانفجار الذى وقع أمام محكمة شمال الجيزة بإمبابة لم يؤثر على سير العمل وتم رفع المخلفات التى وقعت من واجهة المحكمة وأثبت تقرير المعمل الجنائى بدائية الإنفجار ويجرى العمل بالمحكمة كالمعتاد ، كما ستعقد اللجان العامة المحدد لعقدها بالمحكمة فى موعدها ومكانها الأصلى .

ونوه المحافظ بأنه تم تشكيل 3 غرف عمليات رئيسية بالمحافظة ومديرية الأمن والمنطقة المركزية العسكرية لمتابعة عمليات الاستفتاء وحل أية مشاكل تظهر بصورة طارئة .

كما قام المحافظ بتفقد لجنة مدرسة السادات بالهرم التى شهدت امتداد الطوابير أمامها وعقب عودته إلى الديوان العام عقد المحافظ اجتماعاً بغرفة العمليات لمتابعة عمليات الاستفتاء .

أ ش أ