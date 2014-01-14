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استبعاد مدير مدرسة الثبات بالإسكندرية لتوجيه الناخبين للتصويت بـ"لا"

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استبعاد مدير مدرسة الثبات بالإسكندرية لتوجيه الناخبين للتصويت بـ"لا" استبعاد مدير مدرسة الثبات بالإسكندرية لتوجيه الناخبين للتصويت بـ"لا"

قالت مى محمود الناشطة السياسية وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إنه قد تم
> استبعاد مدير مدرسة الثبات الإعدادية خالد محمد أحمد خليل التابعة لقسم محرم بك بالإسكندرية، لمحاولاته توجيه الناخبين للتصويت بلا.

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتعيين مدير مسئول بدلا عنه لحين انتهاء الاستفتاء والتحقيق معه.

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