بالصور:سناء موزيان تروي معاناتها قبل ولادة طفلها

في خطوة جريئة لم تسبقها إليها أي فنّانة من قبل، قامت الفنانة المغربية سناء موزيان بنشر مجموعة من الصور لها على حسابها الخاص على الفيس بوك، تبدأ منذ لحظة دخولها إلى المستشفى لتضع مولودها الأول.

ورصدت سناء رحلة آلامها بالصور، موضحة أنها أقوى آلام في الدنيا، وقالت إنها عانت 24 ساعة حتى تلد بطريقة طبيعية، لكنها فشلت وقرّر الأطباء أن يكون الحل في الجراحة القيصريّة.

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