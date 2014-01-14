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حسين الجسمي يحتفي بالمولد النبوي في أبو ظبي

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حسين الجسمي يحتفي بالمولد النبوي في أبو ظبي حسين الجسمي يحتفي بالمولد النبوي في أبو ظبي

بحضور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والعلماء وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى دولة الإمارات وضيوف الوزارة من كافة الأقطار العربية، وجمهور غفير من المواطنين والمقيمين، أقيم أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة البردة في دورتها الحادية عشر التي تنظمه وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ضمن إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك على المسرح الوطني في أبوظبي.
ألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة بالحفل ان جائزة البردة جاءت بتوجيهات من مؤسس الدولة، المغفورِ له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك في رحاب الاحتفاء والاحتفال بالذكرى العطرة، لمولد النبي الكريم سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).
ثم صعد سفير النوايا الحسنة حسين الجسمي والكورال إلى المسرح وقدم أنشودة "ولد الهدى" من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، وألحان وسيم فارس. كما تضمن برنامج الحفل مجموعة من التواشيح والابتهالات والأناشيد الدينية، التي تحتفي بمولد الرسول الكريم، وقدمت فرق الفنون الشعبية الإماراتية أنشودة المالد، كما تضمن الحفل تواشيح دينية وأناشيد للفرقة الإندونيسية والفرقة السورية.
وعقب ذلك قام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يرافقه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بتكريم الفنان حسين الجسمي وجميع المشاركين بالحفل، والقائمين عليه، ثم كرم بعد ذلك الفائزين في الدورة العاشرة من مسابقة البردة.
المزيد من التفاصيل قريباً في مجلة "سيدتي"

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