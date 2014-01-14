الهجوم على شيرين بسبب مشتركة "ذا فويس"

تعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب لهجوم كبير على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، بسبب عدم معرفتها بمشتركة "ذا فويس" المصرية مروة ناجي، رغم أنّها واحدة من أشهر مطربات دار الأوبرا.

واتهم البعض شيرين بأنها تجاهلتها عن عمد عندما سألتها عن اسمها بعد أدائها لأغنية "برضاك"، وتساءلوا كيف لمطربة بحجم شيرين ألا تدخل الأوبرا وتحضر حفلاتها، فيما استنكر البعض الأخر هذا الهجوم موضحين أنه ليس من الشرط أن تعرف شيرين كل مطربات مصر، خاصة وأنّ مروة ليست مشهورة كفاية، وإلا فإنها لم تكن لتتقدّم إلى برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية.