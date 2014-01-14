محمد عساف يتحدث عن إليسا في ستوديو "سيدتي نت"

في ستوديوهات "سيدتي" في بيروت كان موعدنا مع محبوب العرب محمد عساف، لتسليمه درعاً تكريمية، في جوّ احتفاليّ، تمّ خلاله قطع قالب الحلوى، بمناسبة فوز العسّاف في استفتاء "سيدتي" لعام 2013 عن لقب أفضل نجم عربي، مطيحاً بكبار النجوم الذين تربعوا على هذا الاستفتاء لسنوات.

فور دخوله، أشاع عساف جواً من المرح بابتسامته المعهودة وتواضعه وجاذبيته. تسلّم الدرع والتقط الصور مع فريق "سيدتي"، بحضور مدير أعماله السيد مارسيل الزغبي ومدير العلاقات العامة لشركة "بلاتينوم ريكوردز" داني صيرفي، وهو من قام بقطع الحلوى بنفسه لنا كونه يملك خبرة كبيرة في هذا المجال.

جلس أمام الكاميرا بخبرة من اعتاد إدارة الحوار، وأجاب بتلقائية عن أسئلتنا الكثيرة، وعن الأسئلة التي طرحها القراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"سيدتي".

الأسئلة تخطّت القالب التقليدي، ما عكس رغبة حقيقية لدينا في معرفة كلّ ما يتعلق بحياته الخاصّة والطعام الخاصّ الذي يفضّله من يدي والدته "أم شادي" وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تحدث عنها عساف وكشفها للمرة الأولى عبر "سيدتي نت".

ماذا تقول عن فوزك في استفتاء "سيدتي" لعام 2013؟

شرف كبير لي أنّ اسمي أُدرج في هذا الاستفتاء. والحمد الله استطعت أن أكون نجم الاستفتاء لعام 2013. شكري لكلّ الناس الذين صوتوا لي، واعتبر النتيجة مسؤولية كبيرة. أتمنى أن أكون عند حسن ظنّ الجميع بي، فمحبّة الناس هي أجمل شيء عندي.

الناس تدعمك من دون مقابل، ما السرّ الموجود في عساف؟

مداح نفسه كذاب، ودائماً أترك الكلمة للجمهور.

نافست نجوماً كباراً، وأطحت بهم عبر استفتاء "سيدتي"، ما تعليقك؟

المنافسة الشريفة شيء جميل؛ وكل فنان له لون وصفات مميّزة عن غيره، وله جمهور خاصّ. هناك فنانون كبار أهمّ مني، ولكنني شكّلت حالة من عدة نواحٍ؛ فإلى جانب موهبتي لديّ قدرات صوتية؛ ورغم أنني لا أحبّ المديح فهناك اعتبارات أهمّ اليوم. وفي النهاية، هذا توفيق من ربّ العالمين.

إليسا هي نجمة عام 2013 في استفتاء "سيدتي، هل تعجبك؟

تتحدث عن فنانة رائعة وعظيمة وأعمالها تشهد لها، وأغانيها محبوبة من الجميع، خصوصاً أغنية "فصل الشتاء" التي أحبّ أن أسمعها كثيراً في فصل الشتاء، وإحساسها رائع في الغناء، ولا أحب أن أمدحها لمجرد المدح. هي فنانة من الصف الأول في العالم العربي.

هل التقيتها من قبل؟ أو تفكر بديو غنائي معها؟

أحبّ أن ألتقيها، وشرف كبير أن أغني مع عدد من الفنانات. لكن هناك عملاً من المؤكد أنّه سيجمعني بشيرين عبد الوهاب بعد صدور ألبومي.

عين محمد على من؟

بصراحة عيني على شيرين، فهي من الأصوات التي أعشقها، لا بسبب كلامها الجيد عني دائماً، بل لأنها من الفنانات التي أحبّ أن أسمعها، ولم أرَ مثل طريقتها في الغناء؛ فشيرين كصوت وإحساس تصيبنا من الداخل.

أتيت إلى بيروت كونك تحضّر لألبومك المقبل؟ حدّثنا عنه؟

من فترة طويلة بدأت أعمل على الألبوم، لاسيما بعد انتهائي من تسجيل أغنية "يا هالعرب"، وسمعت أغاني جميلة من ملحّنين وكتّاب كبار ومن عمالقة الطرب العربي، واخترت أكثر من نصف ألبومي، ومن المحتمل أن يكون في الألبوم من 10 إلى 12 أغنية، والألبوم متنوع: مصري ولبناني وخليجي وثمة احتمال لأغنية جزائرية وأخرى عراقية، وسيكون هناك أغنيتان فلسطينيتان، ما يُعتبر مهمّاً بالنسبة إليّ، ولديّ تعامل مع الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، كما سيكون لي تعامل مع الفنان رامي عياش في أغنية من ألحانه ومن كلمات منير بو عساف، في الوقت الذي استمرّ في التعامل أيضاً مع الموسيقار ملحم بركات ومع ياسر جلال.

لماذا نشهد اختيارك لعدد كبير من الفنانين؟

الاختيار صعب في أول ألبومٍ لي، وليس أيّ ألبوم ينجح كله، وما يهمني جداً هو الكلمة واللحن. ويجب أن أقوم بشيء يبقى راسخاً في عقول الجمهور. لقد أخذت من زياد برجي 4 أغانٍ، وأتفاءل بها جداً، وهي أشياء ستفاجىء الناس مثلما سيحمل ألبومي مفاجآت كثيرة.

هل فرضت نفسك على شركة "بلاتينوم ريكوردز"؟

يتعاملون معي بشكل رائع، ولديّ إدارة أعمال ممتازة يديرها السيد مارسيل الزغبي، وهو لا يقصّر معي؛ وبلاتينوم أعطوني حقي وزيادة.

ماذا ستطلب من والدتك "أم شادي" عند عودتك إلى غزة؟

أريد ملوخية مع فلفل أخضر، وكلما أرى ملوخية أتذكر أمي وفطائر السبانخ.

عن إمكانية خوضه ميدان التمثيل..وتفضيله للفنان في أن يكون عازباً أو متزوجاً، وغيرها من الأمور تتابعونها قريباً في مجلة "سيدتي".

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