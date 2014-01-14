محمد بن راشد يطلق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال السنوات السبع القادمة

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي - رعاه الله - اليوم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الـ 7 القادمة .

وقال سموه في حسابه على تويتر : " بحمد الله أطلقنا اليوم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال السبع سنوات القادمة..وصولا لليوبيل الذهبي للإمارات في2021 #أجندتنا_الوطنية "

حققنا الكثير خلال السنوات السابقة ولكننا لم نصل بعد للمكان الذي نريده ..وللطموح الذي رسمناه ..وللرؤية التي وضعناها #أجندتنا_الوطنية

سبع سنوات جادة..مليئة بالعمل ..سريعة في التطور ..كثيرة في المشاريع والمبادرات ..عظيمة في الأهداف والتحديات.. #أجندتنا_الوطنية

من ضمن #أجندتنا_الوطنية تحويل جميع المدارس والمناهج والطلاب للتعلم الذكي ومضاعفة الاستثمارات الحكومية في رياض الأطفال لأهميتها الخاصة أمامنا

من ضمن #أجندتنا_الوطنية مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف .. وستفرض الحكومة إجراءات إذا لم يكن التحفيز كافيا للقطاع الخاص

#أجندتنا_الوطنية الوصول بإسكان الشباب لرقم عالمي .. حيث يتم تلبية كافة طلبات الإسكان خلال سنتين فقط من التقديم

من ضمن #أجندتنا_الوطنية أن نكون الأول عالميا في البنية التحية براً وبحراً وجواً .. والأول عالميا في سهولة ممارسة الأعمال.

من ضمن #أجندتنا_الوطنية زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65% خلال السبع سنوات القادمة

من ضمن #أجندتنا_الوطنية أن تكون الإمارات البقعة الأكثر أمانا في العالم .. والاستجابة لكافة مكالمات الطوارئ خلال 4 دقائق فقط

من ضمن #أجندتنا_الوطنية أن تكون الإمارات الدولة الأولى عالميا في تقديم الخدمات الذكية الحكومية عبر الهواتف المتحركة ..

متفائل بتحقيق #أجندتنا_الوطنية خلال الأعوام السبعة القادمة .. وستعمل الإمارات السبعة كفريق عمل واحد في بيتها المتوحد لتحقيق الإنجاز