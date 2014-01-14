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محمد بن راشد يطلق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال السنوات السبع القادمة

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محمد بن راشد يطلق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال السنوات السبع القادمة محمد بن راشد يطلق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال السنوات السبع القادمة

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي - رعاه الله - اليوم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الـ 7 القادمة .

وقال سموه في حسابه على تويتر : " بحمد الله أطلقنا اليوم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال السبع سنوات القادمة..وصولا لليوبيل الذهبي للإمارات في2021  #أجندتنا_الوطنية "

حققنا الكثير خلال السنوات السابقة ولكننا لم نصل بعد للمكان الذي نريده ..وللطموح الذي رسمناه ..وللرؤية التي وضعناها #أجندتنا_الوطنية

سبع سنوات جادة..مليئة بالعمل ..سريعة في التطور ..كثيرة في المشاريع والمبادرات ..عظيمة في الأهداف والتحديات.. #أجندتنا_الوطنية

من ضمن #أجندتنا_الوطنية تحويل جميع المدارس والمناهج والطلاب للتعلم الذكي ومضاعفة الاستثمارات الحكومية في رياض الأطفال لأهميتها الخاصة أمامنا

من ضمن #أجندتنا_الوطنية مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف .. وستفرض إجراءات إذا لم يكن التحفيز كافيا للقطاع الخاص

#أجندتنا_الوطنية الوصول بإسكان الشباب لرقم عالمي .. حيث يتم تلبية كافة طلبات الإسكان خلال سنتين فقط من التقديم

من ضمن #أجندتنا_الوطنية أن نكون الأول عالميا في البنية التحية براً وبحراً وجواً  .. والأول عالميا في سهولة ممارسة الأعمال.

من ضمن #أجندتنا_الوطنية زيادة  نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65% خلال السبع سنوات القادمة

من ضمن #أجندتنا_الوطنية أن تكون الإمارات البقعة الأكثر أمانا في العالم .. والاستجابة لكافة مكالمات الطوارئ خلال 4 دقائق فقط

من ضمن #أجندتنا_الوطنية أن تكون الإمارات الدولة الأولى عالميا في تقديم الخدمات الذكية الحكومية عبر الهواتف المتحركة ..

متفائل بتحقيق #أجندتنا_الوطنية خلال الأعوام السبعة القادمة .. وستعمل الإمارات السبعة كفريق عمل واحد في بيتها المتوحد لتحقيق الإنجاز

 

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