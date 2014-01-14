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إيقاف حركة قطارات منوف بعد بلاغ وهمى بوجود قنبلة فى محطة تلا

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إيقاف حركة قطارات منوف بعد بلاغ وهمى بوجود قنبلة فى محطة تلا إيقاف حركة قطارات منوف بعد بلاغ وهمى بوجود قنبلة فى محطة تلا

تلقت شرطة السكة الحديد بلاغا وهميا بوجود قنبلة داخل محطة سكة حديد تلا بالمنوفية، مما دفعها إلى إيقاف حركة القطارات بالمحطة على خط منوف، حتى يتم فحص الجسم الغريب الذى تم الاشتباه على أنه يحوى مواد متفجرة.

وقال مصدر أمنى بشرطة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" إنه بفحص هذا الجسم تأكد أنه لا يحوى أى مواد متفجرة، وتم رفعه واستئناف حركة القطارات بعد توقف نحو نصف ساعة، لافتا إلى أن قوات الشرطة وخبراء المفرقعات منتشرون على مستوى محطات الهيئة بمختلف مناطق الجمهورية مع حالة الاستنفار الأمنى المعلنة بين القوات لمواجهة أى محاولات تخريب.

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